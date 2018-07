Директорът на “Мастърс”-а в Синсинати: Григор е много специален

Турнирният директор на “Мастърс”-а в Синсинати Андре Силва похвали Григор Димитров и му пожела само успехи в скорошно интервю, посветено основно на работата като мениджър на Роджър Федерер. Силва е бивш агент на швейцареца като част от компанията Team8, която до миналата година обслужваше интересите и на Димитров.

“Двете години с Федерер бяха невероятни, но аз съм щастлив и благодарен за възможността да работя с хора като Димитров и Дел Потро. Григор е много специален човек и винаги му желая успехи. Пътувах много с него, повече отколкото с Федерер. С Дел Потро имахме малшанса да се контузва толкова често - две операции на китките…

