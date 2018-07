Марадона се сгоди за 28-годишната си приятелка

Диего Армандо Марадона най-после се сгоди за дългогодишната си приятелка Росио Олива. Легендарният аржетинец е предложил брак на любимата си навръх 28-ия й рожден ден, пише "Мирър".

Олива му е казала заветното "да", като двамата вече имали конкретни планове за сватбената церемония.

Diego Maradona gives engagement ring to 28-year-old girlfriend Rocio Oliva as couple get set for marriagehttps://t.co/ynILwFtW9b pic.twitter.com/PLgfdh0RDl