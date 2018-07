Пеп след загубата: Невероятно е какво направихме

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола остана много доволен от представянето на своите срещу Ливърпул въпреки поражението. В началото “гражданите” бяха почти изцяло с млади момчета, като единствен сред по-опитните беше новото попълнение Риад Марез. “Невероятно е какво направихме”, заяви прехласното Пеп след двубоя на американска земя.

“Наистина беше невероятно какво сътворихме в рамките на 75 минути срещу футболисти, които играха на финал в Шампионската лига. Показахме страхотно игрово поведение. Средната възраст на нашия отбор преди почивката беше много ниска. Горд съм, щастлив съм, че съм мениджър на тези момчета”, сподели каталунският специалист.

