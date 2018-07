НБА Картър няма да се отказва, намери си нов отбор 26 юли 2018 | 08:26 - Обновена 0 0 0 0 5

Free agent Vince Carter has agreed to a one-year deal with the Atlanta Hawks, league source tells ESPN. Hawks want Carter around its young locker room. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2018

198-сантиметровият Картър ще сложи подписа си под сделка, чиято стойност ще бъде в размер на символичните $2.4 милиона. Така той ще започне сезон №21 в Асоциацията, след като досега премина през Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис и Сакраменто.



Картър не е имал двуцифрени точкови показатели средно на мач от сезон 2013/2014 насам, но въпреки това си остава истинска атракция за любителите на играта навсякъде, а всички съотборници също го ценят високо.

20 years after posterizing Mutombo in Atlanta, Vince Carter is joining the Atlanta Hawks! pic.twitter.com/mJ0LrjVmJV — Ballislife.com (@Ballislife) July 25, 2018

Винс е №22 в списъка с топреализаторите в историята на НБА с 24 868 точки, като има реален шанс да задмине Джери Уест и Реджи Милър. В класацията с изиграни мачове VC е №19, като преспокойно може да се изкачи поне до №6. За общо 1405 мача в Лигата той има средно по 17.7 точки, 4.5 борби и 3.3 асистенции.



През януари идната година той ще навърши 42, с което ще се превърне в седмият най-възрастен играч в историята на НБА. Винс Картър ще продължи да радва феновете на НБА поне още един сезон. 41-годишният гард няма да се отказва, а след като изказваше тези свои намерения от доста време насам, сега ги официализира, намирайки си нов отбор. Считаният за забивач №1 на всички времена ветеран подписа едногодишен договор с Атланта и така Хоукс ще се превърнат в спирка №8 в професионалната му кариера.198-сантиметровият Картър ще сложи подписа си под сделка, чиято стойност ще бъде в размер на символичните $2.4 милиона. Така той ще започне сезон №21 в Асоциацията, след като досега премина през Торонто, Ню Джърси, Орландо, Финикс, Далас, Мемфис и Сакраменто.Картър не е имал двуцифрени точкови показатели средно на мач от сезон 2013/2014 насам, но въпреки това си остава истинска атракция за любителите на играта навсякъде, а всички съотборници също го ценят високо.Винс е №22 в списъка с топреализаторите в историята на НБА с 24 868 точки, като има реален шанс да задмине Джери Уест и Реджи Милър. В класацията с изиграни мачове VC е №19, като преспокойно може да се изкачи поне до №6. За общо 1405 мача в Лигата той има средно по 17.7 точки, 4.5 борби и 3.3 асистенции.През януари идната година той ще навърши 42, с което ще се превърне в седмият най-възрастен играч в историята на НБА.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3297 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1