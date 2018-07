Хамилтън може да се окаже недостижим до края на сезона

Преобръщането на водачеството в шампионата след миналия кръг в Германия може да направи Хамилтън непобедим. Това е мнението на световния шампион във Формула 1 за 1997 Жак Вилньов.

Миналия уикенд на "Хокенхайм" Люис записа невъзможна победа, стартирайки 14-и, докато Фетел отпадна. Вилньов сравни това преобръщане с повратния момент през миналия сезон, който беше през септември в Сингапур. Тогава Ферари пак бяха по-силни, но Фетел отпадна в катастрофа на старта с Райконен и Верстапен и Мерцедес грабнаха победата. Хамилтън получи страхотна увереност в следващите стартове и си осигури титлата два кръга преди края.

"Люис беше смачкан и депресиран преди състезанието, смяташе, че всички го мразят – така се държеше. След това, обаче, взе 25 точки – точно като в Сингапур миналата година. След Сингапур за 3-4 състезания беше в страхотно психологическо превъзходство и стана абсолютно непобедим. Може би и сега ще стане така".

Вилньов коментира, че грешката на Фетел в Германия е напълно разбираема.

"Лесно да гледаш отстрани и да кажеш: "каква глупава грешка". Но при такива условия е много лесно да я допуснеш. Ти си лидер, пред теб няма никой за сравнение. Ако си втори или трети – водиш се по останалите. Кими, например, беше намалил".

Бившият канадски пилот не пропусна да коментира и отборните заповеди в Мерцедес.

"Какво има да се ядосват хората? Отборите се опитват да спечелят шампионата и правят всичко, каквото е необходимо. Задължен си да имаш две коли с еднакви спонсори. Ако двата болида бяха различни, то тогава не може да даваш отборни заповеди. Много е просто. Но при такъв висок залог не става без заповеди".

