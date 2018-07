Снукър Шампионът в Рига: След първата титла вече гледам към “Тройната корона” 25 юли 2018 | 20:02 - Обновена 0 0 0 0 0 Уелският майстор на щеката Райън Дей прекрати 19-годишно чакане за първа ранкинг титла по снукър с триумфа си в Рига Мастърс в началото на миналия сезон. Тъй като му предстои защита на отличието на старта на сегашната кампания именно в Латвия, той сподели очакванията си пред World Snooker. “Миналата година титлата в Рига направи чудеса за увереността ми на масата след това. Спечелих два поредни турнира в Гибралтар и Румъния, беше наистина невероятно. Трофеят в Рига ме освободи, а сега черпя вдъхновение от хора като Джон Хигинс, Марк Уилямс и Рони О’Съливан, които все още са на върха, дри след 40-годишна възраст. Day

Who are you tipping for a breakthrough in 18/19? pic.twitter.com/91nfojxrzK — World Snooker (@WorldSnooker1) July 24, 2018 Миналият сезон завърши разочароващо със загубата 8:10 от Антъни Макгил в 1 кръг на “Крусибъл”, но сега съм напълно концентриран и мобилизиран да стигна далеч в турнирите от “Тройната корона”. За първи път в кариерата ми ще трябва да защитавам титла и нямам търпение да усетя чувството. Надявам се да се представя добре, а иначе е много приятно да се връщаш назад към тези хубави спомени и чувството на облекчение”, каза Дей. As a sport Snooker has a rich heritage and a global footprint and is a perfect fit with our values of intelligence and strategic thinking. That's why we are delighted to sponsor the Riga Masters tournament, held annually in Latvia. 1 week to go until the action unfolds in Riga! pic.twitter.com/OgRhjP4ZRh — Kaspersky Lab (@kaspersky) July 20, 2018

