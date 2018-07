Кинтана спечели етапа, а Томас дръпна на конкурентите в Тур дьо Франс

Звездата на “Мовистар” Найро Кинтана спечели изтощителния 17-и етап на Тур дьо Франс, а лидерът в генералното класиране и носител на жълтото трико Герайнт Томас увеличи преднината си пред основните конкуренти Том Дюмулен и Крис Фрум.

@AG2RLMCyclisme's failed try, @ChrisFroome cracking and @NairoQuinCo's epic win on top All you need to know about Stage 17 in 1 minute #TDF2018 pic.twitter.com/61aOZMFWbc — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

Кинтана пое контрол върху последното 16-километрово изкачване към Сен-Лар-Сулан в пиеренейските планини и спечели комфортно, като за първи път тази година излиза победител в етап от колоездачната Обиколка на Франция.

Дан Мартин завърши на втора позиция, а самият Томас финишира трети, изпреварвайки в последния километър Дюмулен, Примож Роглич съотборника си в “Тим Скай” Фрум. Томас вече има аванс от 1:59 минути пред холандеца Дюмулен и 2:31 пред победителя в Джиро д’Италия 2018 и Тур дьо Франс 2017 Фрум.

17-ият етап от Бажне-де-Лушон до Сен-Лари-Сулан бе само 65 км - най-краткият през настоящия век в Тур-а, но включваше три сериозни изкачвания от категория 1. Стартът бе в стил Формула 1, като Томас бе поставен пред Фрум и Дюмулен на “решетката”.

5 years later, @NairoQuinCo claims his second stage win on Le Tour.

5 ans aprs, @NairoQuinCo remporte sa deuxime victoire d’tape sur le Tour. #TDF2018 pic.twitter.com/yUlj4gp6dM — Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018

В крайна сметка Кинтана нямаше конкуренция при последното изкачване, а Томас блесна, отбивайки всички атаки на останалите претенденти, докато Фрум нямаше никакви физически сили да се съревновава с челниците.