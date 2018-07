НБА ДеМар ДеРоузън: Дадох всичко от себе си за Торонто 25 юли 2018 | 17:59 - Обновена 0 0 0 0 6



“Аз съм Торонто. Като изключим това, че съм от Калифорния, не мисля, че някой друг е представлявал Торонто повече и по по-добър начин от мен. Но все още имам толкова много цели, така че нямам търпение да облека екипа на Спърс и да продължа напред. Дадох всичко от себе си за Торонто”, разкри в интервю за ESPN четирикратният участник в Мача на звездите.

DeMar DeRozan with Rudy Gay giving a shoutout to the San Antonio Spurs is like travelling through a time warp AND visiting an alternate universe. pic.twitter.com/tQuKB7fzMp — Chris Walder (@WalderSports) July 23, 2018

“В съзнанието си смятах, че ще играят за Раптърс през цялата си кариера, но в нито един момент не съм бил наивен. Просто трябваше да ми кажат. Разбирам, че това е бизнес и разбирам как стоят нещата. Но можеше просто да ме уведомят. Разочарован съм от това как се случиха нещата, а не от самата случка”, анализира той преминаването си в Спърс в замяна на Кауай Ленърд.



“Не получих отношение, подобаващо на това, което пожертвах през тези девет години. Не получих нужното уважение. Исках единствено да ме предупредят. Нищо повече. Това е “, добави ДеРоузън.

DeMar DeRozan’s message to Toronto. pic.twitter.com/BHMpMb4InO — MyNBAUpdate (@MyNBAUpdate) July 21, 2018

Макар да е само на 28 години, той е абсолютна легенда на Раптърс и се превърна в синоним на единствената канадска организация в НБА. Двуметровият гард си тръгва от Онтарио като №1 в огромна част от клубните класации - по изиграни мачове, минути, вкарани, пропуснати и стрелби въобще, грешки и общо точки.



