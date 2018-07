Уотфорд привлече марокански национал

Мароканското крило Нордин Амрабат, който се забърка в скандали със съдиите по време на Световното първенство в Русия, напуска клубния си отбор Уотфорд и ще играе в Ал Насър от Саудитска Арабия.

От лондонския клуб от Висшата лига обявиха, че сделката за 31-годишния национал на Мароко ще бъде официално потвърде след получаването на работна виза за арабската страна. Цената, която Уотфорд е платил, не е ясна. Ал Насър е един от трите най-богати и най-популярни клубове в Саудитска Арабия, но през последната година остана на 3-о място. Амрабат игра и на трите мача на Мароко на Световното първенство и критикуваше ФИФА и съдиите след всеки мач. След срещата с Португалия той заяви, че това не е никакво Световно първенство, а цирк, който има за цел да пролута напред определени отбори.

