Тенис Григор Димитров отново на корта след почивката с Никол 25 юли 2018 | 16:01 0 0 0 0 7 Най-добрият български тенисист Григор Димитров поднови тренировки в резиденцията си в Монте Карло, след като през изминалите дни се наслаждаваше на романтична ваканция с приятелката си Никол Шерцингер. Социалните мрежи и медиите с охота споделяха клипове и снимки от приключенията на двамата влюбени, но за Димитров отново дойде време да се съсредоточи изцяло върху тениса. The practice has been renewed. Soon we will see it in action @GrigorDimitrov #monaco #montecarlo #tennis #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov pic.twitter.com/g2WMIaVkU4 — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) July 25, 2018 Той вече тренира в Монте Карло преди началото на американския сезон на твърди кортове, където ще участва в “Мастърс”-ите в Торонто и Синсинати в началото на август и след това на US Open. Българинът публикува две свои снимки, на едната от които е с кондиционния си треньор Себастиен Дюран и физиотерапевта Аздин Буснана, тъй като Даниел Валверду още се наслаждава на първите си младоженчески дни. Димитров има да защитава 3280 точки до края на 2018 година, като от топ 10 само Рафаел Надал е изправен пред по-отговорна задача (вижте тук повече подробности по темата).

Още по темата

0 0 0 0 7 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 3179 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1