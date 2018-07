НБА Ибра: Бих могъл да играя с ЛеБрон без проблем 25 юли 2018 | 15:39 - Обновена 0 0 0 0 3



“Играл съм всякакви спортове. Феноменален съм на всички спортове с топка. Ако играех баскетбо, бих играл с ЛеБрон без никакви проблеми. Бих помогнал, ако се нуждаят от помощ”, заяви той по адрес на Краля и “езерняците”.



“Той е невероятен спортист. Всичко което прави и начинът, по който го прави… Защото аз съм много голям, а се движа като малка нинджа. Точно каквото прави и той”, добави още Златан.

We'd pay money to watch Zlatan and LeBron play 1v1 pic.twitter.com/VC1saRBFIQ — ESPN (@espn) July 25, 2018

“Разбира се, че ще видя как играя. Не знам дали той се интересува от футбол, въпреки че е по-голям спорт от баскетбола. С цялото ми уважение към баскетболната игра, разбира се”, продължи в уникалния си стил Ибрахимович.

What Zlatan Ibrahimovic thinks about LeBron James owning a stake in Liverpool... pic.twitter.com/CXJ0fK48L0 — Rick Metzroth (@MetzrothESPN) July 24, 2018

