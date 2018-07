Германия Шумът около Йозил разпалва дебати за интеграцията в Германия 25 юли 2018 | 15:22 - Обновена 0 0 0 0 11



"Имаме нужда от (включването на) повече млади хора с мигрантски произход също в гражданската служба", заяви Йоахим Щамп по германската обществена телевизия.



"Имаме нужда от големи дебати по темата. Смятам, че това е и възможност, ако се възползваме от нея тъкмо сега", каза той.



Драматичното решение на Йозил, който в момента е звезда в английския

Thank you @MesutOzil1088 for playing 3 worldcups,92 matches & 23 goals for !respect your decision,sorry to see you leave with frustration.Hope it's not true what you said about being German in good times and a migrant in bad times. We have to fight racism wherever it appears! pic.twitter.com/S3cFkF1dbF — Martin Kobler (@KoblerinPAK) July 24, 2018

"Това е добро решение", каза Хакан Каймак, който работи в хранителния бизнес в Берлин и подкрепя оттеглянето на 29-годишния Йозил. "Спортът и политиката не бива да се смесват", каза Каймак. "Всеки би трябвало да има свое мнение, но във футбола това просто не бива да играе роля."



Йозил беше подложен на остри критики, след като позира заедно с друг германски футболист от турски произход -



"Беше грешка, че нашият президент Ердоган се снима с Йозил и Гюндоган", каза роденият в Турция Ридван Тюркоглу. "Той използва момчетата", каза 59-годишният Тюркоглу, клиент в букмейкърски пункт.



Според Тюркоглу оттеглянето на Йозил е било правилно в светлината на последвалата медийна буря. "Какво щеше да стане, ако той беше продължил? Това щеше да е още по-лошо."



Ердоган, който се радва на широка подкрепа сред живеещите в Германия турци, също се замеси в спора, като подкрепи Йозил. Турският лидер каза, че "изявлението (на Йозил) и неговата позиция са напълно национални и регионални" - понятия, които Анкара обикновено използва в смисъл на патриотични в нейните очи. Ердоган разговаря по телефона с Йозил в понеделник вечерта.



Според дясната популистка партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) оттеглянето на Йозил от германския национален отбор и неговата атака срещу футболната върхушка подчертават неуспеха на мигрантското население в Германия да се интегрира.



Нищо не "би могло да разбие лъжата за интеграцията по по-убедителен начин", каза водещият депутат от АзГ Армин-Паулус Хампел.

"We are like his home. We are like his family. We are going to help him to feel good."



I respect Mesut Ozil's Germany decision, says #AFC boss Unai Emery: https://t.co/PICK3ktZH9 pic.twitter.com/8uP48BPfjM — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2018

Германският външен министър Хайко Маас отвърна, призовавайки страната да засили борбата със ксенофобията, която е част от дебатите за интеграцията, предизвикани от решението на Йозил. "Всички ние имаме задача да се застъпим за ценностите, които изграждат нашата страна: търпимостта, многообразието и свободата", заяви Маас пред германската медийна група "Функе".



Йозил "отбеляза гол срещу расизма", каза Тюркоглу. Докато играеше добре, Йозил беше най-добрият", каза Тюркоглу. "Но ако целият отбор играе лошо, изведнъж той е нарочен."



Тайлан Йълдъръм е съгласен с това. "Ако не се представяш като някой германски Щефан или Клаус, си вън", каза 36-годишният мъж, който добави, че Йозил е повдигнал един основополагащ проблем, с който се сблъсква неговото поколение турци, живеещи в Германия. "Цялата дискусия отразява чувството на разочарование, което изпитваме", каза Йълдъръм.



В Турция си част от "германоезичния" свят, а в Берлин си турчин, каза той. "Ние сме хора, които търсят дом, идентичност", каза той.



Ясин Койматлъ, който работи в супермаркет в западния германски град Гелзенкирхен, където е роден Йозил, също се застъпи за бившия германски футболен национал.



"Йозил не е направил нищо нередно", каза Койматлъ, чийто магазин е недалеч от футболното игрище, където някога е играл Йозил.



"Месут израсна тук, но корените му са в Турция", каза той.



"Световното първенство не протече добре за германския отбор. Но целият отбор игра зле, а не само Йозил. Сега търсят изкупителна жертва за лошото представяне в турнира", каза Койматлъ. Шумът, който се вдигна заради гневното решение на германския футболист от турски произход Месут Йозил да напусне националния отбор на Германия, предизвиква разделение сред мигрантската общност в страната и поражда нова тревога за интеграцията в държавата. Министърът на интеграцията на най-многолюдната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия призова вчера страната да използва бурята, разразила се заради твърденията на Йозил, че бил обект на расизъм и "дясна пропаганда", за да започне нови дебати за интеграцията."Имаме нужда от (включването на) повече млади хора с мигрантски произход също в гражданската служба", заяви Йоахим Щамп по германската обществена телевизия."Имаме нужда от големи дебати по темата. Смятам, че това е и възможност, ако се възползваме от нея тъкмо сега", каза той.Драматичното решение на Йозил, който в момента е звезда в английския Арсенал и чиито баща е дошъл в Германия със семейството си, когато е бил на 2 години, да се оттегли от германския национален отбор предизвиква разделение сред близо 4-те милиона турци, които живеят в най-голямата икономика в Европа."Това е добро решение", каза Хакан Каймак, който работи в хранителния бизнес в Берлин и подкрепя оттеглянето на 29-годишния Йозил. "Спортът и политиката не бива да се смесват", каза Каймак. "Всеки би трябвало да има свое мнение, но във футбола това просто не бива да играе роля."Йозил беше подложен на остри критики, след като позира заедно с друг германски футболист от турски произход - Илкай Гюндоган , за снимки с турския президент Реджеп Тайип Ердоган пред два месеца като част от подготовката за изборите в Турция."Беше грешка, че нашият президент Ердоган се снима с Йозил и Гюндоган", каза роденият в Турция Ридван Тюркоглу. "Той използва момчетата", каза 59-годишният Тюркоглу, клиент в букмейкърски пункт.Според Тюркоглу оттеглянето на Йозил е било правилно в светлината на последвалата медийна буря. "Какво щеше да стане, ако той беше продължил? Това щеше да е още по-лошо."Ердоган, който се радва на широка подкрепа сред живеещите в Германия турци, също се замеси в спора, като подкрепи Йозил. Турският лидер каза, че "изявлението (на Йозил) и неговата позиция са напълно национални и регионални" - понятия, които Анкара обикновено използва в смисъл на патриотични в нейните очи. Ердоган разговаря по телефона с Йозил в понеделник вечерта.Според дясната популистка партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) оттеглянето на Йозил от германския национален отбор и неговата атака срещу футболната върхушка подчертават неуспеха на мигрантското население в Германия да се интегрира.Нищо не "би могло да разбие лъжата за интеграцията по по-убедителен начин", каза водещият депутат от АзГ Армин-Паулус Хампел.Германският външен министър Хайко Маас отвърна, призовавайки страната да засили борбата със ксенофобията, която е част от дебатите за интеграцията, предизвикани от решението на Йозил. "Всички ние имаме задача да се застъпим за ценностите, които изграждат нашата страна: търпимостта, многообразието и свободата", заяви Маас пред германската медийна група "Функе".Йозил "отбеляза гол срещу расизма", каза Тюркоглу. Докато играеше добре, Йозил беше най-добрият", каза Тюркоглу. "Но ако целият отбор играе лошо, изведнъж той е нарочен."Тайлан Йълдъръм е съгласен с това. "Ако не се представяш като някой германски Щефан или Клаус, си вън", каза 36-годишният мъж, който добави, че Йозил е повдигнал един основополагащ проблем, с който се сблъсква неговото поколение турци, живеещи в Германия. "Цялата дискусия отразява чувството на разочарование, което изпитваме", каза Йълдъръм.В Турция си част от "германоезичния" свят, а в Берлин си турчин, каза той. "Ние сме хора, които търсят дом, идентичност", каза той.Ясин Койматлъ, който работи в супермаркет в западния германски град Гелзенкирхен, където е роден Йозил, също се застъпи за бившия германски футболен национал."Йозил не е направил нищо нередно", каза Койматлъ, чийто магазин е недалеч от футболното игрище, където някога е играл Йозил."Месут израсна тук, но корените му са в Турция", каза той."Световното първенство не протече добре за германския отбор. Но целият отбор игра зле, а не само Йозил. Сега търсят изкупителна жертва за лошото представяне в турнира", каза Койматлъ.

Още по темата

0 0 0 0 11 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3169 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1