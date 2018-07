Бойни спортове Боят Усик - Белю ще се състои още тази година 25 юли 2018 | 15:23 - Обновена 0 0 0 0 2 Британският промоутър Еди Хърн, който представлява интересите на бившия шампион в полутежка категория Тони Белю (30-2, 20 КО), е на мнение, че неговият клиент може съвсем скоро да се изправи срещу вече абсолютния шампион в полутежка категория Олександър Усик (15-0, 11 КО). През изминалия уикенд Усик спечели турнира на Световните боксови суперсерии (WBSS), с което обедини всички колани в дивизията, побеждавайки чрез съдийско решение руснака Мурат Гасиев. "Веднага след като Усик победи Гасиев и призова на двубой Белю, това предизвика буря от емоции и вълнение и след половин час Тони ме помоли да му огранизирам този двубой. Вече се свързах с екипа на Усик, сега трябва да изчакаме известно време и да видим какво мислят те, но смятам, че може да организираме битката Усик - Белю до края на тази година", заяви Хърн. Thanks everyone for the support! WBO, WBC, WBA, IFB Champion & the inaugural @MuhammadAli Trophy pic.twitter.com/VOf4O98FeJ — Alexander Usyk (@usykaa) 21 юли 2018 г. "Преди срещата на Усик и Гасиев, смятах, че имаме три опции: Андре Уорд, Адонис Стивънсън и Тайсън Фюри. Победителят от двубоят между Усик и Гасиев също бе разгледан като опция, но не смятах, че това би ни донесло добра печалба. След края на срещата, обаче, ситуацията се промени. Сега чакам мнението на Усик и неговите хора", добави промоутъра. https://t.co/9T8MTGLFWi — Tony Bellew (@TonyBellew) 18 юли 2018 г. "Струва ми се, че основната цел на Усик е да спечели повечко пари при по-големите момчета. Той определено има уменията за това. Времето ще покаже дали ще успее да се справи с боксьорите, които го превъзхождат физически", завърши Хърн. Що се отнася до Белю, в последните си две срещи британецът премина в тежка категория, където изненадващо надделя на два пъти чрез технически нокаут над бившия шампион в тежка и полутежка категория Дейвид Хей. Преди това родения в Ливърпул боксьор спечели и успешно защити титлата в полутежка категория срещу Илунга Макабу и Би Джей Флорес. I’M ALSO READY! https://t.co/hUcQeEdx9F — Alexander Usyk (@usykaa) 22 юли 2018 г.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1270 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1