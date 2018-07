Нюкасъл привлече швейцарски национал от Испания

Нюкасъл е активирал освобождаващата клауза на защитника на Депортиво Ла Коруня Фабиан Шер в размер на 3 милиона паунда. Швейцарският национал се очаква по-късно днес да пристигне в Англия и утре да премине медицински прегледи, след което да подпише договор. Шер бе част от националния отбор на Швейцария, който достигна осминафиналите на Световното първенство в Русия.

Newcastle have activated the £3m release clause of Deportivo La Coruña defender Fabian Schar. We understand Swiss international is due on Tyneside for a medical today.