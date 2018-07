Тенис Само Надал с повече точки за защита от Григор до края на 2018 25 юли 2018 | 14:52 0 0 0 0 7 Световният номер 6 Григор Димитров е изправен пред повратен момент от тенис сезона, тъй като започват турнирите, в които той трябва да защитава “лъвски пай” от актива си за световната ранглиста. В момента хасковлията разполага с 4610 точки, а цели 3280 от тях предстои да бъдат “заложени” в оставащите събития от календара на АТР. Най-много точки Григор натрупа в тази част от миналия сезон на Финалите на АТР в Лондон, където триумфира с пълен брой победи и грабна 1500 пункта. Титлата му от “Мастърс”-а в Синсинати пък “струва” 1000, а останалите 780 са разпределени - 90 в Торонто (“Мастърс”), 45 в US Open, 180 в Пекин (АТР500), 180 в Шанхай (“Мастърс”), 150 в Стокхолм (АТР250) и 90 в Париж (“Мастърс”). Grigor Dimitrov getting ready for HARD court season! pic.twitter.com/6AJkmap3s1 — Tennis Memes (@ATPWTAMemes) July 23, 2018 От настоящите играчи в топ 10 единствено лидерът Рафаел Надал има да защитава повече точки от Григор Димитров до края на 2018-а - 3550, 2000 от които спечелени на US Open. Роджър Федерер трябва да защитава 3060, Александър Зверев - 2240, Хуан Мартин дел Потро - 2215, Кевин Андерсън - 2055, Джон Иснър - 1325, Марин Чилич - 1080, Доминик Тийм - 870 и (забележете) Новак Джокович - 0.

