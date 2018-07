Тенис Тони Надал разкритикува новост в правилата на тениса 25 юли 2018 | 14:29 0 0 0 0 1 Чичото на Рафаел Надал и негов дългогодишен наставник Тони Надал се изказа остро срещу решението на АТP да въведе часовник на корта, който да засича спазването на правилото за 25 секунди преди сервис. Припомняме, че това въведението ще бъде използвано в US Open сериите, които официално започнаха тази седмица с турнира в Атланта, както и на последния за сезона турнир от Големия шлем в Ню Йорк. „Мисля, че това е лошо решение“, категоричен е Тони Надал. „Мисля, че 25-секундното правилно е за по-малко интелигентните. Ако считате, че е по-добре да има разигравания от по 24 удара, вместо такива от по 2, тогава трябва и повече време (за възстановяване след разиграването и подготовка за изпълнение на сервис). Но, ако искате мач, в който не се мисли, тогава е ОК“, каза 57-годишният Тони Надал, цитиран от „Експрес“. More than 75 kids enjoyed in the #RafaNadalAcademyByMovistar Clinic at the @swedish_open. A privilege to be able to learn from the great Toni Nadal! pic.twitter.com/aASsfSEgnw — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 22, 2018 От началото на годината Тони Надал не пътува с Рафаел по турнири, но двамата продължават да поддържат топли отношения. „Беше специално, през всичките тези години, да бъда с него в Австралия, Ню Йорк, Париж. Сега вече моята връзка с него е като чичо, а не като треньор. Когато побеждава го поздравявам, когато е загубил мач му казвам нещо различно“, добави Тони Надал. Теnnis24.bg

