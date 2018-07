“Унижение” за трикратен шампион от “Шлема”

Носителят на три титли от “Големия шлем” Стан Вавринка научи неприятната новина, че няма да получи “уайлд кард” от организатроите на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Торонто. Това означава, че швейцарецът ще трябва да преодолее квалификациите, за да намери място в основната схема, тъй като е 201-ви в светов

ната ранглиста.

Както е известно, Вавринка продължава да има трудности в завръщането си на корта след изтърпени две операции на крака през втората половина на миналата година. Той елиминира изненадващо Григор Димитров в първи кръг на “Уимбълдън”, но отново бе предаден от физическото си състояние и все още не може да натрупа достатъчен брой мачове.

