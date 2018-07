Серина Уилямс се оплака от честите допинг тестове

Носителката на 23 титли от “Големия шлем” и финалистка на “Уимбълдън” 2018 Серина Уилямс се оплака в социалните мрежи от честите допинг тестове, на които е подлагана през настоящия сезон. Американската антидопингова агенция избира именно нея за най-много проверки както по време на турнирите, така и между тях.

В 4:10 сутринта Серина написа в “Туитър”: “И дойде времето да проверим за допинг на “случаен принцип” единствено Сеирна. От всички състезателки е доказано, че аз давам най-много тестове. Дискриминация? Така мисля. Поне ще поддържам спорта чист. Остани позитивна”.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive