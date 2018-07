Алонсо: Стилът на Сари е чудесен, Жоржиньо ни помага със съвети

Най-новото попълнение на Челси-Жоржиньо, използва опита си да играе под ръководството на мениджъра Маурицио Сари, за да помогне на другите в клуба да се адаптират към новия стил, заяви защитникът Маркос Алонсо. Жоржиньо игра три сезона в Наполи и премина в Челси малко след назначаването на Сари по-рано този месец.

Marcos Alonso on Sarri:



"So far, so good. I think he has a great style and we are just learning new things now to get used to it very quickly, and be ready for the Community Shield against Manchester City."