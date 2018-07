Кристъл Палас се насочи към играч на Уест Хам за заместник на Кабай

Кристъл Палас е започнал преговори за привличането на дефанзивния полузащитник на Уест Хам Шейку Кояте, съобщава “Скай Спортс’. Информациите гласят, че цената на играча ще е около 10 милиона паунда. “Чуковете” вече привлякоха осем нови попълнения в стремежа на новия мениджър Маурисио Пелегрини да обнови състава по своя вкус. Кояте бе част от националния тим на Сенегал на Световното първенство в Русия, а е част от Уест Хам от 2014-а година. Палас пък търси достоен заместник на Йоан Кабай, който напусна след няколко години вярна служба на тима от лондонското предградие.

