Спорт и бизнес Светлана Димитрова: Coca-Cola винаги е подкрепяла спорта и ще продължава да го прави 25 юли 2018 | 12:31 - Обновена 0 0 0 0 2 Coca-Cola бе един от най-големите спонсори на приключилото наскоро Световно първенство по футбол в Русия. Компанията от дълги години подкрепя и много спортни събития по света и в България. Какви още може да очакваме от Coca-Cola в бъдеще разговаряме със старши бранд мениджъра на "Кока-Кола България" Светлана Димитрова:

- Разкажете повече за партньорството на Кока-Кола с FIFA? Компанията Кока-Кола /The Coca-Cola Company/ е един от най-дългогодишните корпоративни партньори на FIFA, официален спонсор от 1978. Компанията присъства с реклама на стадионите от 1950-а.



Така че тази година е юбилейна за нашите отношения - компанията Кока-Кола подкрепя световния футбол вече 40 години. А подкрепата е наистина на много широка основа. Освен финансова част, подновената договорка в категорията на безалкохолните напитки обхваща широка гама продукти и услуги за различни събития, организирани от FIFA в целия свят. Това включва Световното първенство по футбол, Световното първенство за жени, FIFA U-17 Световна купа, FIFA U-20 Световна купа, Световната купа по плажен футбол и други.

Освен това Кока-Кола продължава да подкрепя FIFA/Coca-Cola Световно класиране за мъже и FIFA/Coca-Cola Световно класиране за жени.



- Кое е най-важното при подобно дългогодишно партньорство?

Най-важни са устойчивите отношения и взаимния принос – за популяризиране на футбола като любим спорт на голяма част от човечеството, с емоциите, които съпътстват играта и сплотяват хората, независимо от различията им. Компанията Кока-Кола подкрепя тези ценности и се стреми да направи споделените моменти още по-специални.



В тази посока ние имаме идентична визия и тя е да обединява и да приобщава различни хора и общности. Виждате какво се случва след всяка победа на национален отбор. Нищо не обединява така хората, както гордостта от победата. А футболът е може би най-мощният двигател на този процес. В световен мащаб няма друг бранд освен Coca-Cola, който в годините неизменно е част от тези емоции.



- София е европейска столица на спорта през 2018 г. Защо е важно да подкрепяме развитието на спорта според Вас?



- Защото спортът е носител на универсални ценности, развива, обогатява и възпитава в целеустременост и колективен дух. Той е предизвикателство да покажеш най-доброто от себе си. Спортът дисциплинира и калява, учи ни, че няма лесни победи и усилията винаги се възнаграждават. Освен всичко това обаче спортът е и игра, забавление, източник на положителни преживявания и много поводи за празници – лични и национални.



- Споделете какъв беше ефектът от историческото посещение на купата тази година в България, която стъпи на българска земя за първи път като част от глобалната си обиколка FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola?

- Пристигането на Световната купа беше уникално събитие за българските фенове и предизвика огромен интерес. Благодарение на добрата организация на местния и глобалния екип и сътрудничеството на FIFA успяхме да поставим своеобразен рекорд и да направим възможно повече фенове да видят купата за краткото време, което беше в България. Само за 8 часа повече от 5 000 души от цялата страна, и дори от съседните държави, успяха да видят и да се снимат с най-ценния футболен трофей. Събитието получи и изключителна популярност – новините за гостуването на Световната купа в София достигнаха до повече от 5,4 милиона българи.



- Какво следва за Кока-Кола след финала на Световното първенство?

- Като най-голям производител на безалкохолни напитки в света компанията Кока-Кола разполага с портфолио от марки, които подкрепят различни спортни, културни и обществено значими инициативи. Това е част от дългосрочната ни стратегия на глобално ниво и на локалните пазари, на които оперираме.

Кока-Кола България подкрепя спорта и ще продължим да го правим с много от нашите брандове. С Банкя например оставаме официален партньор на Българската федерация по тенис, подкрепяме бягането и други спортни дейности. С марката Coca-Cola ще подкрепяме гейминга като популярна алтернатива на физическия спорт. Тази година за първи път организирахме онлайн турнир по FIFA’18 - „eCOPA Coca-Cola 2018“, като част от FIFA World Playoffs. Победителят от България – Иван Чуров, спечели второ място на Световното по eCOPA в Амстердам. Това му осигури участие в Световното първенство на FIFA World Playoffs, на което Иван се класира в топ 32 сред геймъри от цял свят. Имаме страхотни играчи и смятаме да продължим подкрепата си в тази посока.



На глобално и на местно ниво не спираме да търсим обратна връзка от потребителите си, за да знаем какво ги вълнува, от какво имат нужда и какво очакват от нас. А те имат различни желания, вкусове и потребности. Вдъхновяващо е, че освен от футбол, хората все повече се интересуват и фокусират своето внимание върху здравето и начина си на живот, върху опазването на околната среда и развитието на общността си. Като лидер на пазара с над 130 годишна история ние имаме уникалния шанс да чуваме и да се развиваме заедно с хората, които вярват в нас. Затова разширяваме портфолиото си с напитки с намалено съдържание или изцяло без захар, като предлагаме варианти на популярните вкусове с малко или без калории.



Успоредно с това, компанията ни обяви и глобалната инициатива Свят без отпадъци, която цели да разшири инвестициите и усилията ни в опазването на околната среда и разработването на 100% рециклируеми бутилки и опаковки. Глобалният ангажимент на инициативата е до 2030 г. да помогнем за събирането и рециклирането на еквивалента на всяка бутилка или кен, които продаваме. Достигането на този глобален ангажимент няма да е лесен, но всички ние в системата на Кока-Кола вярваме, че ще успеем, защото ще го направим заедно с нашите партньори и нашите потребители.

