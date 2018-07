"Тур дьо Франс" приключи за Филип Жилбер

Белгийският колоездач на "Куик Степ" Филип Жилбер ще пропусне остатъка от 105-ото издание на Колоездачната обиколка на Франция. Жилбер пострада при жестоко падане 59 километра преди края на вчерашния 16-и етап от Обиколката, след като на спускането след Кол дьо Порте-д'Аспе падна в триметрова пропаст на един от завоите. За щастие Жилбер успя да се съвземе сравнително бързо, но се оказа, че е счупил капачката на лявото си коляно. Въпреки тежката травма и много охлузвания и стичащата се по тялото му кръв, Жилбер успя да завърши етапа и дори взе наградата за "най-активен състезател", след като до момента на падането бе лидер на колоната.

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike.

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. #TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf