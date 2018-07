Уулвърхамптън взе Жоао Моутиньо от Монако

Португалският плеймейкър Жоао Моутиньо вече е част от английската Висша лига и по-точно от новака Уулвърхамптън. Монако и Уулвс постигнаха договорка за сделка на стойност пет милиона евро, след което играча премина медицински прегледи и подписа договор за две години. Водеща сила в трансфера бе мениджъра на играча Жорже Мендеш, който поддържа близки отношения с френския тим, а в същото време притежава малък процент от акциите на англичаните.

