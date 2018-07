Мата: Надявам се нещата при Луис Енрике да се променят

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Хуан Мата се надява, че ще възвърне мястото си в националния отбор на Испания след назначаването на Луис Енрике за старши треньор на световните шампиони за 2010 година.

30-годишният Мата бе част от испанския триумф през 2010 година и на европейското първенство две години след това, но за последно облече екипа на националния отбор през ноември 2016 година.

"Бях разочарован, че не бях част от състава за Световното първенство, но въпреки това се надявах Испания да спечели. Сега нещата се промениха с новия старши треньор Луис Енрике. Надявам се, че ще имам възможност да се завърна в отбора и да изиграя максимално много мачове за националния отбор", каза Мата пред "ЕСПН".

Juan Mata is hopeful a new era for Spain might signal a fresh beginning for his own international career. pic.twitter.com/sI1eE6EB66