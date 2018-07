Шюрле минава медицински прегледи във Фулъм, след като отказал на Милан

Крилото на Борусия Дортмунд Андре Шюрле е съвсем близо до това да се превърне в поредното ново попълнение на Фулъм. Световният шампион с Германия е отлетял за английската столица Лондон, където ще премине медицински прегледи и ще подпише контракт с тима на Славиша Йоканович.

BREAKING: Sky sources: @BVB forward @Andre_Schuerrle flying to London for a medical with @FulhamFC tomorrow. #SSN pic.twitter.com/sCmQ0rzcZh