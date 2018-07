В Испания: Манчестър Юнайтед се насочва към нежелан в Барселона

Манчестър Юнайтед е поредният отбор, който иска защитника на Барселона Йери Мина, съобщиха медиите в Испания. "Червените дяволи" ще се опитат да привлекат оценявания на 30 милиона евро колумбийски защитник, който реализира цели три гола на Световното първенство по футбол в Русия.

RMC say Manchester United could move into Yerry Mina transfer picture ‘in the coming days’ https://t.co/PVaeGLNGnJ #mufc pic.twitter.com/wGCYaXRUob