Тенис Михаил Южни ще прекрати кариерата си през септември 25 юли 2018 | 09:15 - Обновена



"На първо време искам да благодаря на привържениците за прекрасната атмосфера по трибуните. Винаги ми е харесвало да играя тук. Искам да обявя публично, че прекратявам кариера си. Моментът настъпи. Ще изиграя серия турнири в САЩ, а след това и един в Санкт Петербург. Той ще бъде последен в кариерата ми", каза Южний. After his R1 win tonight at the @BBTatlantaopen, former World No. 8 Mikhail Youzhny announced he will retire from the pro tour in September in St. Petersburg.#USOpenSeries pic.twitter.com/lyEDQSMEH5 — US Open Tennis (@usopen) July 25, 2018



Руснакът заема 105-о място в ранглистата на АТП. Той започна професионалната си кариера през 1999-а година и спечели десет титли до този момент.

Руският тенисист Михаил Южний обяви, че ще прекрати кариерата си през месец септември, когато ще вземе участие на турнира в Санкт Петербург. Той направи това след победата в мача от първия кръг на турнира в Атланта срещу Емил Райнберг."На първо време искам да благодаря на привържениците за прекрасната атмосфера по трибуните. Винаги ми е харесвало да играя тук. Искам да обявя публично, че прекратявам кариера си. Моментът настъпи. Ще изиграя серия турнири в САЩ, а след това и един в Санкт Петербург. Той ще бъде последен в кариерата ми", каза Южний.Руснакът заема 105-о място в ранглистата на АТП. Той започна професионалната си кариера през 1999-а година и спечели десет титли до този момент.

