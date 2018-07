Италия Официално: Рома обяви привличането на Олсен 24 юли 2018 | 22:11 - Обновена 0 0 0 0 1

Monchi: "Robin is a goalkeeper with international experience, and I think he can bring that level to Roma with him. I am confident he can build on the quality that has seen him firmly establish himself as Sweden's No. 1."#ASRoma pic.twitter.com/AsmonAsnJv — AS Roma English (@ASRomaEN) 24 юли 2018 г.

28-годишният Олсен остави добри впечатления с игрите си на световното първенство в Русия, като помогна на "Тре кронур" да стигне до 1/4-финал. Той бе привлечен за заместник на





Рома официално обяви привличането на вратаря Робин Олсен от Копенхаген за сумата от 12 милиона евро. "Вълците" ще платят 8,5 милиона веднага, а останалите 3,5 милиона са заложени в контракта като бонуси в зависимост от представянето на играча. Освен това Копенхаген ще получи и 10% от следващата продажба на шведския страж.28-годишният Олсен остави добри впечатления с игрите си на световното първенство в Русия, като помогна на "Тре кронур" да стигне до 1/4-финал. Той бе привлечен за заместник на Алисон , който бе продаден на Ливърпул за рекордните 72,5 милиона евро.

