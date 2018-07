Колоездене Жулиен Алафилип постигна втора етапна победа в "Тур дьо Франс" 24 юли 2018 | 18:56 0 0 0 1 1 Французинът Жулиен Алафилип постигна втора етапна победа в 105-ото издание на Колоездачната обиколка на Франция, след като спечели днешния 16-и етап, в който състезателите изминаха 218 километра от Каркасон до Банер дьо Люшон. Победата позволи на Алафилип да увеличи преднината си на върха в класирането при катерачите, но това стана и с помощта на доста късмет. Британецът Адам Йейтс бе лидер с повече от 20 секунди аванс пред Алафилип след преминаването на последната височина в етапа - Кол дю Протийон, но падна на един от завоите при спускането, което позволи на французина да го задмине и без проблемно да триумфира. Алафилип пресече финалната линия с време 5 часа, 13 минути и 22 секунди, втори на 15 секунди зад него остана испанецът Горка Исагире, а трети с равно време с това на Исагире финишира Йейтс. We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike.

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. #TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018 Много лошо падане на завой претърпя един от белгийските колоездачи, който изхвърча през манинелата на едно мостче, но за щастие положението с него не бе сериозно и той не само успя да се изправи на краката си, но и да продължи етапа. В началото на етапа, малко преди 30-ия километър, протест на фермери блокира пътя на колоездачите, което принуди полицията да използва сълзотворен газ, за да разпръсне участниците в него. От използвания газ обаче пострадаха и част от колоездачите, което наложи временното спиране на цялата колона. Въпреки многото премеждия и дългия път, размествания на върха в генералното класиране не настъпиха. Водач продължава да бъде британецът Гераинт Томас от "Скай", следван на 1 минута и 39 секунди от сънардника си и съотборник Крис Фрум. Трети е холандецът Том Дюмулен на още 11 секунди зад Фрум. В класирането за "зелената фланелка" за най-добър спринтьор надпреварата практически приключи, след като словакът Петър Саган отвори преднина от 282 точки пред норвежеца Александър Кристоф, която е непреодолима до края на Тура. Това означава, че на Саган му е нужно единствено да финишира в 21-вия етап в Париж, за да спечели дисциплината. #UPDATE Tour de France halted for several minutes during 16th stage between Carcassonne and Bagneres-de-Luchon after tear gas used by police on protesting farmers near the route, Tour radio says #TDF2018 @AFP_Sport pic.twitter.com/vGrcTvtpur — AFP news agency (@AFP) July 24, 2018 Утре предстои най-краткият етап в Обиколката, в който състезателите ще изминат само 65 километра от Банер дьо Люшон до Сен Лари Сулан, в което обаче ще бъдат преодоляни три много тежки височини, а състезателите ще стартират в няколко отделни редици от по 20 души.

