Шест състезателки на Лион попаднаха в списъка на ФИФА за "Най-добра футболистка"

Цели шест състезателки на победителя в Шампионската лига при жените Олимпик Лион попаднаха сред десетте номинирани за наградата на ФИФА за "Най-добра футболистка" за сезон 2017/18.

Капитанката на отбора Уенди Ренар и капитанките на националните отбори на Германия и Япония - Дженифър Марошан и Саки Кумагай са три от представителките на Лион в челната десетка, а с три футболистки може да се похвали и Националната женска сокър лига на САЩ, в това число и петкратната победителка в класацията Марта (Бразилия).

Победителките в класацията през последните две години - американката Карли Лойд и холандката Лике Мертенс, не бяха включени в листата на кандидатките за отличието, което ще бъде връчено на 24 септември в Лондон.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Women’s Player 2018:

Lucy Bronze

Pernille Harder

Ada Hegerberg

Amandine Henry

Sam Kerr

Saki Kumagai

Dzsenifer Marozsan

Marta

Megan Rapinoe

Wendie Renard



For the period 7 August 2017-24 May 2018 pic.twitter.com/3Yd8PNmINN