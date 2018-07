Алонсо ще направи опит да се върне във Ферари

Фернандо Алонсо ще се опита да задейства евентуално завръщане във Ферари за сезон 2019, след като Серджо Маркионе вече не е в компанията. Това твърди бившият състезател от Ф1 и коментатор за Скай спортс Мартин Брандъл.

Двукратният световен шампион имаше своето време в Скудерия, като за пет сезона три пъти стигна до второ място в шампионата, но не успя да спечели титла. Той се премести в Макларън през 2015 с надеждата, че тимът от Уокинг ще разполага с шампионски болид. Оказа се, обаче, че английският отбор изпадна в най-дълбоката си криза, а годините за Алонсо си минават.

В момента в два от трите най-силни отбора със сигурност няма място за Фернандо. Мерцедес потвърдиха запазването на своя тандем, очаква се същото да стане и в Ред Бул. Остава Ферари, където все пак има вероятност Райконен да бъде пенсиониран и да се освободи място. Маркионе беше отхвърлил възможността испанецът да се завърне, но сега ръководството се смени.

Мартин Брандъл е на мнение, че Алонсо ще се опита да потърси път за завръщане, защото Ферари вече имат шампионски болид, а самият Фернандо така или иначе няма какво повече да губи.

"Много ми е мъчно да чуя за тежкото здравословно състояние на Маркионе" каза Брандъл. "Той няма да се завърне, а това със сигурност ще окаже влияние върху компанията и върху Ф1 отбора".

"Сигурен съм, че Фернандо Алонсо ще потърси контакт с новия ръководител Луис Камилери, в отчаян опит да се добере до кола, с която може да се бори за титлата. Ако съдим по представянето му на пистата и по радио комуникацията на "Хокенхайм", той е на ръба".

RT @DimmaArton: Martin Brundle: I'm pretty sure that Fernando Alonso will be having a word with the new boss Louis Camilleri in one last desperate attempt to regain a winning car. #F1 #F1news https://t.co/Q2EwKCQXfu