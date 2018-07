Турският печат подкрепи Йозил

Турските вестници поместват на първа страница реакции от Турция и от света в подкрепа на германската футболна звезда от турски произход Месут Йозил, който напусна националния отбор на Германия, като заяви, че се чувства "жертва на расизъм и неуважение" след полемиката, която се разрази около него заради снимките му с турския президент Реджеп Ердоган преди Световното първенство.

Йозил защити решението да се снима с Ердоган и обвини германските медии в двоен стандарт спрямо хората от турски произход. Футболистът бе залят от критики, след като се снима с турския президент Реджеп Ердоган през май, като особено остри бяха критиките от страна на шефа на Германския футболен съюз Райнхард Гриндел, който дори го обвини за неубедителното представяне на националния тим на Германия.

Случаят с Йозил "разтърси света", пише в."Хюриет", като отбелязва, че много спортни звезди са заявили подкрепа за Йозил.

Lothar Mattaus claims Mesut Ozil’s Germany career should be over because of his poor performances and no other reason. pic.twitter.com/vB5NnaIcnA