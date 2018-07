Зимни спортове Отново голямо съперничество ще "украси" сезона в НХЛ 24 юли 2018 | 16:32 0 0 0 0 0 НХЛ днес представи емблемата и обяви официално срещата, която през следващата година ще е част от сериите на открито, които "украсяват" сезона от петнайсет години. Питсбърг Пингуинс ще гостува в Пенсилвания на своя най-голям исторически противник - Филаделфия Флайърс Новото лого е базирано на “спомени” от старото, както и на цветовете на двата тима - жълто за "пингвините" и оранжево за Флайърс. Срещата ще бъде изиграна на “Lincoln Financial Field” на 23 февруари, 2019 година. ICYMI: The 2019 @CoorsLight NHL #StadiumSeries logo was unveiled yesterday. https://t.co/OfNKGGDoUX — NHL (@NHL) July 24, 2018 0 0 0 0 0 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 387

