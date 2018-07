Играч предпочете Борнемут пред Борусия Дортмунд

Левият защитник на Леганес Диего Рико минава медицински прегледи в Борнемут, след като двата тима се договориха за трансферна сума от 10.7 милиона паунда. Интересното в случая е, че германският гранд Борусия Дортмунд е излязъл с късна оферта с по-добри финансови параметри, но въпреки това Рико е предпочел офертата от Англия. 25-годишният играч записа 33 срещи през миналата кампания в Ла Лига, но бе изгонен в последната си среща от сезона при домакинската победа с 3:2 над Бетис.

Bournemouth have agreed a deal to sign full-back Diego Rico from La Liga side Leganes.



More: https://t.co/xIX4mDDe6Y pic.twitter.com/et5KEATc4C