Стоук купува от Висшата лига

Ръководството на елитния Хъдърсфийлд прие офертата на втородивизионния Стоук Сити за нападателя Том Инс, съобщи "Скай Спортс". 26-годишният син на бившия английски национал Пол Инс ще подпише 4-годишен договор с "грънчарите", след като двата клуба се разбраха за трансферна сума от 12 милиона лири.

Том Инс бе привлече в Хъдърсфийлд от Дарби Каунти преди година за малко над 8 милиона лири, но след като реализира едва 3 гола във всички турнири, ръководството на "териерите" взе решение да го продаде на Стоук.

