Световен футбол ФИФА ще избира между 11 за Треньор на сезона (вижте номинациите) 24 юли 2018 | 15:25 - Обновена 0 0 0 0 6 ФИФА разкри имената на 11 специалисти, от които ще бъде избран победителят в класацията за “Най-добър треньор” FIFA The Best за сезон 2017/18, включително и Световното първенство, като точните дати на периода са 3 юли 2017 - 15 юли 2018 г. Сред номинираните са селекционерите на първите четири отбора на Мондиала, наставниците на първенците в Шампионската лига и Лига Европа - Реал Мадрид Атлетико Мадрид , както и на шампионите на Испания, Италия и Англия. Групата се допълва от селекционера на Русия Станислав Черчесов и Юрген Клоп от Ливърпул

Победителят ще бъде обявен на 24 септември на церемония в Лондон. Въпросните 11 имена бяха селектирани от група легенди на световния футбол. Сега всеки фен може да гласува на сайта на ФИФА за своя топ 3. Изборът на запалянковците ще съставлява 50% от крайния вот, а останалата половина ще дойде от гласовете на селекционери, капитани на национални тимове и журналисти. На по-късна дата ще бъдат обявени имената на тримата с най-висок вот, след което на 24 септември ще узнаем и точното подреждане. OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018

През миналата година наградата отиде у Зинедин Зидан, а през 2016 г. беше даден на Клаудио Раниери.



Номинираните:

(Ювентус)

Станислав Черчесов (Русия)

Златко Далич (Хърватия)

Дидие Дешан (Франция)

Джосеп Гуардиола (Манчестър Сити)

Юрген Клоп (Ливърпул)

Роберто Мартинес (Белгия)

Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)

Гарет Саутгейт (Англия)

Ернесто Валверде (Барселона)

