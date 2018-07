Авто Мания Защитата, от която се нуждае всеки двигател с турбокомпресор 24 юли 2018 | 15:35 - Обновена 0 0 0 1 0 Двигателите с турбокомпресори днес са все по-малки, мощни и икономични, което ги прави много по-добър избор за използване на каквито и да било географски ширини. За сметка на това обаче те работят на значително по-високо натоварване, достигат високи температури, които са причините за проблеми, включително тежки повреди. Ето защо са нужни и специални методи за поддръжката на тези агрегати. С всички тези неща наум Shell разви нови продукти, оптимизирани за този тип двигатели. Те бяха представени на специално събитие на тестовата писта на Michelin във Фонтанж, Южна Фрнация, на което присъства и екип на Sportal.bg. Shell Helix Ultra SN Plus - изцяло синтетично моторно масло - е едно от първите, които притежават последния API SN Plus стандарт в индустрията на маслата. Новият стандарт е лицензиран от Американския петролен институт в отговор на исканията на автомобилните производители и диктува какви съставки трябва да съдържат моторните масла, предназначени за двигателите с турбокомпресори. Основната идея е да бъде избегнато т.нар. LSPI (Low-Speed Pre-Ignition или нискоскоростното предварително запалване), което именно е причината за детонации в двигателя, спукани клапани и дори цялостни тежки повреди на двигателя. Технологията на Shell превръща на практика природния газ във виртуално чисто масло (между 75% и 90% от готовото двигателно масло) с по-здрави молекулни връзки. Крайният продукт е кристално чисто масло - 99.5% без никакви примеси. Без значение дали се движите в натоварения трафик или на места, на които да се почувствате като в рали Дакар, Shell Helix Ultra SN Plus предоставя несравнима защита срещу износване и корозия. Благодарение на напредналата си работа с масла и технологията, свързана с тях, Shell Helix Ultra SN Plus удължава живота на двигателя. Освен това Shell Helix Ultra SN Plus предпазва допълнително частите на двигателя и мощта от екстремен стрес и високи температури, присъщи на по-спортни двигатели. Тези екстремно високи температури могат да оксидират и разградят моторните масла, превръщайки ги в по-гъста смес и намалявайки способността им да смазват двигателя. Shell Helix Ultra SN Plus е ефективно до температури, достигащи 1 000 градуса по Целзий. При стойности под -40 градуса по Целзий Shell Helix Ultra SN Plus спомага двигателят да запали по-лесно и да загрее по-бързо. Shell ще продължи да пуска на пазара продукти, отговарящи на API SN Plus стандарта и през остатъка на 2018-а и през цялата 2019 година по целия свят.

Още по темата

0 0 0 1 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 1237 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1