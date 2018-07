Англия Задава се промяна в собствеността на Арсенал 24 юли 2018 | 13:30 0 0 0 1 0



Преди време руснакът излезе с оферта на стойност 1,3 млрд. долара, но Крьонке беше категоричен, че не иска да продава. Преди година пък Усманов предложи на американеца той да изкупи дела му от 30% срещу около 690 млн. долара, но и този път отговорът беше "Не".

New: How Alisher Usmanov’s links to Vladimir Putin could affect Arsenal | https://t.co/TQFqsugTZh #arsenal #afc pic.twitter.com/Gx75UVZxFF — arseblog (@arseblog) March 19, 2018

Daily Mail пък допълва, че Усманов рискува да си има неприятности по подобие на Роман Абрамович заради големия скандал между Великобритания и Русия във връзка с опита за убийство на бившия шпионин Сергей Скрипал. Както е известно, визата за пребиваването на собственика на Челси не беше подновена. След това през май той получи израелско гражданство, което му дава право да пребивава на Острова за срок от шест месеца.



