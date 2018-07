Моуриньо за Погба: Не ние трябва да извличаме максимума, а той да даде най-доброто

Жозе Моуриньо вярва, че представянето на Пол Погба на Мондиал 2018 ще помогне на френския национал да подобри представянето си в Манчестър Юнайтед. 25-годишният халф се завърна на "Олд Трафорд" преди два сезона след трансфер от Ювентус.

Jose Mourinho’s assessment of Paul Pogba at the World Cup. #mufc [ESPN] pic.twitter.com/wuomJBHjut