Ман Юнайтед се разделя с Рохо, избира между Алдервейрелд и Магуайър

Аржентинският централен защитник на Манчестър Юнайтед Маркос Рохо може да бъде продаден, за да финансира сделка по привличането на нов бранител, съобщава "Мирър". Една от основните цели на Жозе Моуриньо през това лято е привличането на играч, който да укрепи центъра на отбраната, като за основен приоритет е смятан Тоби Алдервейрелд. Някои от журналисти дори съобщават, че преговори между “червените дяволи” и Тотнъм са насрочени за утре, но има сериозно разминаване в сумите, след като от “Олд Трафорд” предлагат около 50 милиона, докато Даниел Леви иска над 70 милиона паунда.

