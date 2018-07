Селтик започна преговори с белгийски национал

Селтик е започнал преговори по подновяване контракта на своя защитник Дедрик Боята с намерението да го задържи възможно най-дълго на “Селтик Парк”. Централният защитник, който пристигна в тима от Манчестър Сити през 2015-а година, остави отлични впечатления с изявите си в първите две срещи на Световното първенство в Русия, което е предизвикало сериозен интерес от страна на Лион, Лацио и Фулъм, но "детелините" не искат да се разделят с един от най-стабилните си играчи. Селтик вече отстрани арменския шампион Алашкерт след две победи с по 3:0 и ще срещне Розенборг във втория квалификационен кръг по пътя към групите на Шампионската лига.

Our 3rd new signing is Dedryck Boyata (GregsyBoy22) #WelcomeDedryck pic.twitter.com/jvKhWNg6Dr