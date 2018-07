Сане изненада: Челси е най-голямата заплаха

Крилото на Манчестър Сити Льорой Сане изненада милионите фенове на Висшата английска лига по света с едно от предположенията си за предстоящия сезон и кой от тимовете би могъл да се окаже най-голяма заплаха пред шампионите за защита на трофея от миналата година.

Ливърпул впечатлява със селекцията си и демонстрира сериозни амбиции, Манчестър Юнайтед, начело с Жозе Моуриньо, винаги е заплаха за градския си съперник, но германският играч демонстрира най-голям респект към Челси.

При лондончани нещата за момента остават малко хаотични. “Сините” от Лондон смениха треньора си едва след началото на подготовката, а испанските грандове Реал Мадрид и Барселона се опитват да отмъкнат най-големите звезди на тима. Мадридчани вече започнаха все по-сериозна офанзива за Еден Азар, докато каталунците получиха три последователни отказа на своите предложения за бразилския национал Вилиан.

Сане обаче смята, че в Челси са направили отлична инвестиция с привличането на Маурицио Сари, който ще донесе нужната промяна и атрактивност. “Челси взе наистина добър треньор. Начинът, по който играеше Наполи през миналата година бе наистина много атрактивен. Имахме сериозни проблеми срещу тях в Шампионската лига. Може би ще отнеме време да свикнат с тактиката, но ще бъдат наистина много труден съперник”, заяви Сане.

