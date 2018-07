Англия Легенда на Лийдс почина след 10-годишна битка с коварна болест 24 юли 2018 | 10:47 - Обновена 0 0 0 1 0



Неуморимият и поливалентен Мадли има 724 мача за Лийдс до 1980-а година, когато приключва с играта. Известен е с прякора си Ролс Ройс, но от над 10 години е диагностициран с коварната болест.

Absolutely devastating news that the legend Paul Madeley has passed away, one of Don Revie’s great side and one of the reasons I became a Leeds United fan was because of the Rolls Royce.

RIP Paul and thank you for the memories. #lufc #rollsroyce pic.twitter.com/7z4itW3qjc — LEEDS UTD MEMORIES (@LUFCHistory) July 23, 2018 Той е важен играч за отбора на Дон Реви, който печели шампионските титли на Англия през 1969-а и през 1974-а година, а също така и при вдигането на Купата на Лигата през 1968-а и на Купата на страната през 1972-а година. За националния отбор на Англия има 24 мача. Също така е титуляр и при финала за КНК през 1973-а година и на финала за КЕШ две години по-късно.



"Всички, които сме свързани с Лийдс Юнайтед, сме дълбоко натъжени от смъртта на нашата легенда Пол Мадли. Изказваме съболезнования на семейството, близките и приятелите ми, се казва на туитър-профила на Лийдс.

As a mark of respect for Paul, who made 727 appearances for The Whites whilst winning two First Division titles, two Fairs Cups, an FA Cup, League Cup, and more; #LUFC will wear black armbands against Oxford, and celebrate his life at our season opener against Stoke pic.twitter.com/PAfVcXyrh8 — Leeds United (@LUFC) July 23, 2018 "Пол Мадли почина тихо и в мир тази нощ, заобиколен от най-близките си хора, пък е съобщението на фамилията.



"Дон Реви го кръсти Ролс Ройс и за нас беше точно олицетворение на прякора си. Винаги висока класа като съпруг и баща, който винаги намираше време за всеки от нас. Дон го харесваше, защото играеше еднакво добре на много постове- централен защитник, на фланга, в атаката, разказва съотборникът му Еди Грей пред вестник “Йоркшър Пост”. Бившият английски национал и звезда на Лийдс Пол Мадли е починал снощи на 73-годишна възраст след дълга и изтощителна битка с болестта на Паркинсон, съобщават медиите на Острова.Неуморимият и поливалентен Мадли има 724 мача за Лийдс до 1980-а година, когато приключва с играта. Известен е с прякора си Ролс Ройс, но от над 10 години е диагностициран с коварната болест.Той е важен играч за отбора на Дон Реви, който печели шампионските титли на Англия през 1969-а и през 1974-а година, а също така и при вдигането на Купата на Лигата през 1968-а и на Купата на страната през 1972-а година. За националния отбор на Англия има 24 мача. Също така е титуляр и при финала за КНК през 1973-а година и на финала за КЕШ две години по-късно."Всички, които сме свързани с Лийдс Юнайтед, сме дълбоко натъжени от смъртта на нашата легенда Пол Мадли. Изказваме съболезнования на семейството, близките и приятелите ми, се казва на туитър-профила на Лийдс."Пол Мадли почина тихо и в мир тази нощ, заобиколен от най-близките си хора, пък е съобщението на фамилията."Дон Реви го кръсти Ролс Ройс и за нас беше точно олицетворение на прякора си. Винаги висока класа като съпруг и баща, който винаги намираше време за всеки от нас. Дон го харесваше, защото играеше еднакво добре на много постове- централен защитник, на фланга, в атаката, разказва съотборникът му Еди Грей пред вестник “Йоркшър Пост”. 0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3542

1