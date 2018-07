Италия Рома се подсили с Малком от Бордо 24 юли 2018 | 00:36 - Обновена 0 0 0 0 3

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018

Футболистът беше обект на интерес и от страна на отбори на

Рома постигна съгласие за трансфер на Малком от Бордо , съобщиха от италианския клуб. Италианските медии информират, че цената на бразилското крило е 37 милиона евро. 21-годишният Малком трябва да премине медицински прегледи в италианската столица Рим, след което ще уточни личните си условия. Малком ще подпише договор за пет години, а заплатата му на сезон ще бъде 2,5 милиона евро.Футболистът беше обект на интерес и от страна на отбори на Интер , Байерн и Евертън , но ръководството на Рома успя да убеди колегите си от Бордо да приемат тяхната оферта. Малком ще бъде 11-ият летен трансфер за "джалоросите".

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 658 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1