Резултатите не лъжат: Кристиано Роналдо има физиката на 20-годишен атлет

Не само това, но 33-годишният Роналдо спринтира със скорост 33.98 километра, резултат, който е по-добър от на всеки един друг състезател на Световното първенство в Русия. Това доказва, че легендарната седмица продължава да чупи рекорди, въпреки неговите години.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament — Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) July 23, 2018

Преди да стана част от Ювентус, треньорският щаб на



Това доказва, че португалецът продължава да е сред най-добре подготвените играчи в световния футбол. Интересен факт е, че For all those who doubt his physical shape at 33, Cristiano Ronaldo has recorded the highest Athletic Performance Index score out of all the players who participated at the World Cup 2018: 52.

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол"

