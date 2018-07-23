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Европейски футбол

Пълният жребий за Лига Европа

23 юли 2018 | 16:20
Пълният жребий за Лига Европа
Днес в Нион бе теглен жребият за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Станаха ясни кои отбори ще се изправят един срещу друг в предпоследното стъпало преди груповата фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

Жребий за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа:
Тобол (Казахстан)/Пюник (Армения) - Макаби Тел Авив (Израел)/Раднички Ниш (Сърбия)
Зоря Луганск (Украйна) - Брага (Португалия)
Хибърниън (Шотландия)/Астерас (Гърция) - Молде (Норвегия)/Лачи (Албания)
Юргорден (Швеция)/Мариупол (Украйна) - Вентспилс (Латвия)/Бордо (Франция)
Дунайска Стреда (Словакия)/Динамо Минск (Беларус) - Зенит (Русия)
Апоел Хайфа (Израел)/Хафнарфьодур (Исландия) - Аталанта (Италия)/ФК Сараево (Босна и Херцеговина)
Хайдук (Хърватия)/Славия (България) - Рудар (Словения)/ФКСБ (Румъния)
ЦСКА-София (България)/Адмира Вакер (Австрия) - Стярнан (Исландия)/Копенхаген (Дания)
Аякс (Холандия)/Щурм Грац (Австрия) - Дъндолк (Република Ирландия)/АЕК Ларнака (Кипър)
Генк (Белгия) - Фола Еш (Люксембург) - Шахтьор Солигорск (Беларус)/Лех Познан (Полша)
Севиля (Испания)/Уйпещ (Унгария) - Жалгирис (Литва)/Вадуц (Лихтенщайн)
Олимпиакос (Гърция) - Люцерн (Швейцария)
Санкт Гален (Швейцария)/Сарпсборг (Норвегия) - Риека (Хърватия)
Виторул (Румъния)/Витес (Холандия) - ПАОК (Гърция)/Базел (Швейцария)
Сигма Оломуц (Чехия) - Кайрат (Казахстан)/АЗ Алкмаар (Холандия)
Осиек (Хърватия)/Рейнджърс (Шотландия) - Чихура (Грузия)/Марибор (Словения)
Истанбул Башакшехир (Турция) - Абърдийн (Шотландия)/Бърнли (Англия)
Нордшеланд (Дания)/АИК (Швеция) - Партизан (Сърбия)/Тракай (Литва)
Балзан (Малта)/Слован Братислава (Словакия) - Рапид Виена (Австрия)
Гурник (Полша)/Тренчин (Словакия) - Фейенорд (Холандия)
Ягиелония (Полша)/Рио Аве (Португалия) - Гент (Белгия)
Спартак Суботица (Сърбия)/Спарта Прага (Чехия) - Брьондбю (Дания)
УФА (Русия)/Домжале (Словения) - Хонвед (Унгария)/Прогрес (Люксембург)
Торсхавн (Фарьорски острови)/Бешикташ (Турция) - ЛАСК (Австрия)/Лилестрьом (Норвегия)
Железничар (Босна и Херцеговина)/Аполон Лимасол (Кипър) - Динамо Брест (Беларус)/Атромитос (Гърция)
РБ Лайпциг (Германия)/Хекен (Швеция) - КСУ Крайова (Румъния)
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1078

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