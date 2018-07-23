Пълният жребий за Лига Европа

Днес в Нион бе теглен жребият за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Станаха ясни кои отбори ще се изправят един срещу друг в предпоследното стъпало преди груповата фаза на втория по сила европейски клубен турнир. Жребий за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа: Тобол (Казахстан)/Пюник (Армения) - Макаби Тел Авив (Израел)/Раднички Ниш (Сърбия) Зоря Луганск (Украйна) - Брага (Португалия) Хибърниън (Шотландия)/Астерас (Гърция) - Молде (Норвегия)/Лачи (Албания) Юргорден (Швеция)/Мариупол (Украйна) - Вентспилс (Латвия)/Бордо (Франция) Дунайска Стреда (Словакия)/Динамо Минск (Беларус) - Зенит (Русия) Апоел Хайфа (Израел)/Хафнарфьодур (Исландия) - Аталанта (Италия)/ФК Сараево (Босна и Херцеговина) Хайдук (Хърватия)/Славия (България) - Рудар (Словения)/ФКСБ (Румъния) ЦСКА-София (България)/Адмира Вакер (Австрия) - Стярнан (Исландия)/Копенхаген (Дания) Аякс (Холандия)/Щурм Грац (Австрия) - Дъндолк (Република Ирландия)/АЕК Ларнака (Кипър) Генк (Белгия) - Фола Еш (Люксембург) - Шахтьор Солигорск (Беларус)/Лех Познан (Полша) Севиля (Испания)/Уйпещ (Унгария) - Жалгирис (Литва)/Вадуц (Лихтенщайн) Олимпиакос (Гърция) - Люцерн (Швейцария) Санкт Гален (Швейцария)/Сарпсборг (Норвегия) - Риека (Хърватия) Виторул (Румъния)/Витес (Холандия) - ПАОК (Гърция)/Базел (Швейцария) Сигма Оломуц (Чехия) - Кайрат (Казахстан)/АЗ Алкмаар (Холандия) Осиек (Хърватия)/Рейнджърс (Шотландия) - Чихура (Грузия)/Марибор (Словения) Истанбул Башакшехир (Турция) - Абърдийн (Шотландия)/Бърнли (Англия) Нордшеланд (Дания)/АИК (Швеция) - Партизан (Сърбия)/Тракай (Литва) Балзан (Малта)/Слован Братислава (Словакия) - Рапид Виена (Австрия) Гурник (Полша)/Тренчин (Словакия) - Фейенорд (Холандия) Ягиелония (Полша)/Рио Аве (Португалия) - Гент (Белгия) Спартак Суботица (Сърбия)/Спарта Прага (Чехия) - Брьондбю (Дания) УФА (Русия)/Домжале (Словения) - Хонвед (Унгария)/Прогрес (Люксембург) Торсхавн (Фарьорски острови)/Бешикташ (Турция) - ЛАСК (Австрия)/Лилестрьом (Норвегия) Железничар (Босна и Херцеговина)/Аполон Лимасол (Кипър) - Динамо Брест (Беларус)/Атромитос (Гърция) РБ Лайпциг (Германия)/Хекен (Швеция) - КСУ Крайова (Румъния)

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