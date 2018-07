НБА Айзея Томас - за контузията, миналото, бъдещето и големите пари 23 юли 2018 | 16:04 0 0 0 0 0

Just learn from my story! Loyalty is just a word in this game SMH — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) July 18, 2018

Самият баскетболист отчита като грешка това, че се е върнал в игра прекалено рано, след като претърпя операция на бедрото. След трансфера си от Бостън в Кливланд той пропусна почти половината сезон, за да заиграе през януари тази година, но сега сам признава, че е трябвало да изчака поне до Мача на звездите.



“Трябваше да изчакам. Трябваше да се върна след Мача на звездите”, връща лентата назад Томас, който се оказа ненужен и в Кливланд и бе пратен в Лос Анджелис, а сезонът му приключи през февруари с нова операция.



“Разбирам ситуацията, но не я приемам. Много други хора се контузват и получават шанс след шанс след това. Получават големите пари. При мен може би беше лошо стечение на обстоятелствата. А и никога не сте виждали дребосък като мен да получи големите пари. Никога в НБА”, разсъждава още бившият играч на Сакраменто и Финикс.



“Всички знаят, че заслужавах максимален договор. Но защото се контузих, не го получих”, добавя той.

.@isaiahthomas told @wojespn that he gave the game everything he had. pic.twitter.com/pstGqQUYq6 — SportsCenter (@SportsCenter) July 23, 2018

Нисичкият стрелец се връща и към най-тежкия момент от престоя си в Бостън, който вероятно бе и най-ужасен за него в целия му живот - загубата на сестра му. Заявява, че тогава е играл до момент, в който просто не е можел да продължи, а е нямало как да стои отстрани и да гледа.



В Денвър Томас ще направи опит да се върне на необходимото ниво, а това ще се случи под ръководството на добре познат за него треньор - Майк Малоун. Всъщност точно Малоун се престраши за първи път да даде на Айзея титулярно място по време на съвместния им престой в Сакраменто.

.@isaiahthomas is in the building#GoSparks #All4LA pic.twitter.com/wpTCAzPfmc — Los Angeles Sparks (@LA_Sparks) July 21, 2018

Преди година и половина Айзея Томас бе герой в очите на феновете на един от двата най-големи отбора в НБА в исторически план, а това лято едва-едва си намери нов отбор, подписвайки минимален договор с Денвър. 175-сантиметровият гард печели симпатиите на всички с пътешествието, което извървя - от последен избор в Драфта до суперзвезда, но в последно време имаше здравословни проблеми, които го поставиха в сегашната му ситуация и вероятно му костваха милиони долари.

