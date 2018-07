Бойни спортове Антъни Джошуа: Тайсън Фюри не е готов за мен 23 юли 2018 | 14:19 - Обновена 0 0 0 0 5



Фюри стигна 171,5 кг в един момент на почти тригодишното си отсъствие от бокса, но постепенно свали излишните килограми под бдителния поглед на новия си треньор Бен Дейвисън. За мача със Сефери британецът закова стрелката на кантара на 125 кг, но според Джошуа това не е достатъчно.

Joshua: If Wilder Fight Doesn't Happen, Ill Happily Fight Fury https://t.co/PR2pcGZPzT pic.twitter.com/z2KDi7POpo — BoxingScene.com (@boxingscene) July 23, 2018

“Фюри все още не е в онази форма от мача с Владимир Кличко. Когато той е готов, ще бъдем готови и ние”, така Джошуа коментира евентуален бъдещ мач между него и Тайсън.



Следващият опоненент на Фюри ще е италианецът Франческо Пианета, бивш европейски шампион, а мачът им е насрочен за 18 август в Белфаст.



Антъни Джошуа коментира и новият тренировъчен режим на сънародника си. “Какво прави Фюри, тренира два пъти на ден? Аз бих предпочел в един ден да проведа две тренировки по бокс. Защо ти е да правиш една боксова и една бегова? Ако искаш да станеш топбоксьор, не посвещаваш ли на това цял ден? Най-добрите бойци прекарват в залата повече време, откъдето и да е другаде.”, заяви Джошуа.



