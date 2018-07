НБА Попович каза кога и защо би спрял с треньорството 23 юли 2018 | 12:13 0 0 0 0 1



Live look at Gregg Popovich after sending Kawhi to a place completely opposite of L.A. pic.twitter.com/Ggx9ulhRcP — The Undefeated (@TheUndefeated) July 18, 2018

69-годишният Попович е начело на Сан Антонио от 1996 година насам, а през миналия сезон за първи път от 1997 година насам под негово ръководство Спърс не успяха да запишат 50 победи. Треньорът на Сан Антонио Грег Попович не поставя на дневен ред оттеглянето си от професията и същевременно се надява да намери ефективен начин да съчетае работата си в Спърс с тази в националния отбор на САЩ. Поп поема щафетата в представителния тим от Майк Кжижевски и ще дебутира на голям форум догодина, когато предстои Световното в Китай."Когато стигнеш една определена възраст, всички започват да питат колко още ще правя това, което правя. Когато не мога да го правя повече или когато не искам да го правя повече, или пък когато хората не искат да го правя повече, тогава ще спра", изстреля в неповторимия си стил Попович."Кжижевски намери начин да съчетава работата си в Дюк с тази в националния отбор, а същевременно печелеше и на двете места. Надявам се, че ще мога да повторя това, което той направи и да повторя успехите му", добави Попович.69-годишният Попович е начело на Сан Антонио от 1996 година насам, а през миналия сезон за първи път от 1997 година насам под негово ръководство Спърс не успяха да запишат 50 победи.

