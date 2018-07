Авто Мания Новите Mini 3 и 5 врати и Cabrio: Свежа актуализация на оригинала 23 юли 2018 | 12:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Подобряването на продуктовата субстанция на оригинала в премиум сегмента на малките автомобили подчертава все по-зрялото и в същото време неподражаемо излъчване на MINI, което при актуалното поколение на модела за пръв път осигурява типичната за марката радост от шофирането в градския трафик с три варианта на каросерията. За това допринасят и комбинации двигател/трансмисия, разширеното серийно оборудване, оформените по нов начин фарове и задни светлини, допълнителните лакови покрития на каросерията, както и наи-модерните технологии за свързаност за комфорт и Infotainment. Със стилно обновена визия и всеобхватно модернизирана техника британският премиум автомобилен производител MINI подчертава напредничавият характер и атрактивността на своите модели в сегмента на малките автомобили. Обновяването на MINI 3 врати, MINI 5 врати и MINI Cabrio включва свежи дизаинерски акценти, новости при задвижванията, допълнителни възможности за индивидуализация и разширяване на дигиталните услуги на MINI Connected. Ярки и незаслепяващи: Адаптивни LED фарове с Matrix функция за дългите светлини Благодарение на модернизирания дизайн на характерните кръгли фарове типичната за марката визия на предната част на новото MINI 3 врати, новото MINI 5 врати и новото MINI Cabrio е още по-изразителна. При серийните халогенни фарове характерен акцент поставя една черна бленда. При предлаганите като допълнително оборудване LED фарове висококачествената техника се подчертава от изцяло новото оформление на светлинните източници. Наи-новото поколение на светлинните модули за къси и дълги светлини осигурява увеличена сила на светлината. LED дневните светлини, както и мигачите са оформени като светлинен пръстен, които напълно обгръща контурите на фаровете. Предлаганите като опция Адаптивни LED фарове автоматично адаптират светлината си към ситуацията на пътя. При шофиране в града и наложени от метеорологичните условия ограничения на видимостта осветяването на страничната зона около автомобила може да бъде подобрено чрез включването на светлините за завиване. Целенасоченото повишаване на обхвата на късите светлини осигурява оптимизирано осветяване на пътя при движение по магистрали. Освен това Адаптивните LED фарове вече предлагат и автоматична, селективна функция за превключване на дългите светлини. Иновативната Matrix технология на дългите светлини повишава обсега на видимост и в същото време предотвратява заслепяването на другите участници в движението. Управлението на сегментите на дългите светлини се ориентира към ситуацията на пътя. Когато предната камера на MINI регистрира движещ се насрещно или в същата посока автомобил, пространството на пътя, в което се намират те, се осветява само от късите светлини. Това се извършва чрез деактивиране на отговарящите за тази област сегменти на Matrix дългите светлини. Останалите области от пътното платно все така се осветяват от дългите светлини. Very british: задни светлини с Union Jack дизайн В комбинация с LED фаровете респективно Адаптивните LED фарове задните светлини също са с нов дизайн. Ясен признак на британския произход на марката са хоризонтално разположените светлини в задната част нна трите модела, които вече са с Union Jack дизайн. Впечатляващият мотив на флага се повтаря и в структурирането на светлинните функции. Така например мигачите са хоризонтални, а спирачните светлини са вертикални, докато габаритните светлини са под формата на диагоналните линии на британския флаг. За особено хармонично светлинно въздействие всички светлинни източници, образуващи графиката на Union Jack, са с LED технология. Новото лого на MINI: концентрирано върху най-важното Ясно и автентично е новото лого на MINI, което може да бъде видяно върху предния капак, капака на багажника, както и върху волана, дисплея на централния уред и върху дистанционното управление на всички модели на MINI. Новата интерпретация на досегашното лого вече е с двуизмерен "Flat Design". Три нови лакови покрития на каросерията, премиера за Piano Black Exterieur Гамата от лакови покрития на каросерията, които се предлагат за новото MINI 3 врати, новото MINI 5 врати и новото MINI Cabrio, включва три нови варианта: Emerald Grey metallic, Starlight Blue metallic и Solaris Orange metallic. Освен това списъкът с допълнителни оборудвания включва и други нови възможности за индивидуализация на екстериорния дизаин. При опцията Piano Black Exterieur рамките на фаровете, задните светлини, както и на радиаторната решетка са гланцирано черни вместо хромирани. Разширена е и гамата от опционални алуминиеви джанти. 17-инчовите алуминиеви джанти с дизайн Roulette Spoke 2-tone и Propeller Spoke 2-tone вече се предлагат за всички варианти на каросерията на новото MINI. Новост в програмата са 17-инчовите алуминиеви джанти с дизайн Design Rail Spoke 2-tone. Максимална индивидуализация: MINI Yours Customised С програмата на MINI Yours Customised типичната за марката индивидуализация се издига до ненадминато досега ниво. Тя включва продукти за допълнителен монтаж, чиито дизайн се оформя от клиента и след това се изработва прецизно според неговите изисквания. Гамата от продукти на MINI Yours Customised включва познатите като Side Scuttles елементи на страничните мигачи, декоративни лайстни от страната на пътника до водача в интериора, LED лаистни на праговете и LED проектори във вратите. Наличните детайли от продуктовата програма на MINI Yours Customised могат да бъдат избрани, оформени и поръчани от клиента в специално създаденият за новите предложения онлайн-магазин. При оформлението на продуктите на MINI Yours Customised феновете на MINI могат да избират между различни цветове, шаблони, повърхностни структури, и икони, както и да внедрят собствени текстове или своя личен подпис в дизаина. Това креативно взаимодействие между производителя и клиента позволява на почитателите на MINI да превърнат своя автомобил в уникат с лично оформен дизайн. Производството на индивидуализираните продукти се извършва по иновативни производствени методи като различни методи за 3D печат и лазерно гравиране. Задвижването: по-висока радост от шофирането и ефективност, по-ниско тегло Детайлната модернизация на двигателите, които се предлагат за новото MINI 3 врати, новото MINI 5 врати и новото MINI Cabrio, води до понижаване на разхода на гориво и СО2 емисиите с до 5%, както и до оптимизиране на всички емисии, което ще позволи и съвместимостта и с бъдещите, особено строги норми за вредни емисии. Модернизацията включва както базовия двигател, така и технологията MINI TwinPower Turbo, електрониката на двигателя, подаването на масло, подаването на свеж въздух, на охладителните и изпускателните системи. Капаците на двигателите вече са изработени от карбонов композит (CFRP) и поради това са по-леки. За изработката им се използват рециклирани материали от остатъци от въглеродни нишки, отпаднали при производството на BMW i автомобилите. Трицилиндровите бензинови двигатели на MINI One First и на MINI One вече извличат мощността си от работен обем от 1.5 литра. Това е свързано с повишаване на максималният въртящ момент с по 10 до вече 160 респективно 190 Нм. Освен това всички бензинови двигатели вече се оборудват с директно впръскване на бензина с увеличено от 200 до 350 бара максимално налягане на впръскването и лопатки на турбокомпресора от особено топлоустоичив материал. Директното впръскване Common-Rail на дизеловите двигатели осигурява още по-прецизно подаване на горивото в горивните камери. За тази цел максималното налягане на впръскването при 3-цилиндровите задвижвания на MINI One D и на MINI Cooper D е увеличено до 2 200, а при 4-цилиндровия двигател на MINI Cooper SD до 2 500 бара. Освен това най-мощният от трите дизелови двигателя вече е оборудван с двустепенно каскадно свръхпълнене с турбокомпресор. Като алтернатива на серийната шестстепенна механична скоростна кутия за моделите MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S и MINI Cooper D като опция ще се предлага седемстепенна скоростна кутия Steptronic с два съединителя. Новият вариант на трансмисията се отличава с особено бързи превключвания и позволява екстремно спортни ускорения без прекъсване на подаването на мощност. Управлението се извършва с помощта на оформен по нов начин електронен селектор. За MINI Cooper S се предлага и седемстепенна скоростна кутия Steptronic Sport с два съединителя, която включва лостчета за превключване на волана за особено спонтанни намеси в избора на предавка. MINI Cooper SD серийно се оборудва с осемстепенна трансмисия Steptronic. С уникалната в сегмента на малките автомобили осемстепенна автоматична трансмисия мощността на най-мощното дизелово задвижване може да бъде подадена към предните колела особено спортно и хармонично. Осемстепенната трансмисия Steptronic също се управлява с електронен селектор, като опция се предлага осемстепенна трансмисия Steptronic Sport с лостчета за превключване. Всички трансмисии Steptronic, предлагани за новото MINI 3 врати, новото MINI 5 врати и новото MINI Cabrio, позволяват ползването на функцията за безмоторно движение в режимите MID и GREEN, както и на новото поколение на автоматичната функция Старт/ Стоп. Нов волан с мултифункционални бутони и радио с 6.5-инчов цветен дисплей Оформеният по нов начин сериен волан с три спици на MINI 3 врати, MINI 5 врати и MINI Cabrio вече включва и три мултифункционални бутона. От лявото поле за управление може да се активира Speed Limit Device за настройка на максималната скорост, отдясно се управляват аудио- и комуникационните функции. Като опция се предлагат спортен кожен волан, MINI Yours Sport кожен волан и John Cooper Works кожен волан. Серийното оборудване е допълнено и от аудиосистема с 6.5-инчов цветен дисплеи на централния уред и Bluetooth свързаност с мобилни телефони. В комбинация с опционалното радио MINI Visual Boost, както и с навигационна система контролният дисплей предлага и тъчскриин функция. Нови опции: телефония с безжично зареждане, проекция на логото на MINI Сред иновативните допълнителни оборудвания за новото MINI 3 врати, новото MINI 5 врати и новото MINI Cabrio е и опцията Телефония с безжично зареждане. Интегрираната в средния подлакътник поставка позволява безжичното зареждане на пригодени за това мобилни телефони. Оборудването включва и втори USB интерфеис в предната част на средната конзола. MINI Connected: уникално разнообразие от дигитални услуги в сегмента С новите функции на MINI Connected MINI предлага уникално за сегмента на малките автомобили разнообразие от дигитални услуги на премиум ниво. Новите услуги се предлагат по избор в три пакета. Опцията Connected Media включва дигитални Infotainment предложения, които могат да бъдат ползвани с радиото MINI Visual Boost. С оборудването Connected Navigation навигационната система на MINI се превръща в свързана информационна централа. Пакетът Connected Navigation Plus включва всички функции на MINI Connected XL. MINI Connected App позволява свързаност с дигитални точки за достъп като смартфон или Smartwatch. MINI Connected например може да ползва въведените в смартфона данни в календара и контактите, за да планира маршрута на пътуването и на базата на данните за трафика в реално време да определи идеалният момент за потеглянето. Функцията Send to Car позволява прехвърлянето на планираните маршрути в навигационната система на MINI. С Remote Services може да получи върху дигиталното си устройство не само информация за местоположението на автомобила и нивото на горивото в резервоара, както и други данни за статуса му, но и да активира светлинния клаксон, звуковия сигнал, вентилацията, както и заключването и отключването на вратите. Интелигентната свързаност на MINI се извършва чрез интегрирана в автомобила SIM карта, която вече отговаря на стандарта за мобилна връзка 4G. Тя позволява и ползването на MINI Teleservices, както и на интелигентното авариино телефонно обаждане с автоматична локализация и разпознаване на тежестта на инцидента.

